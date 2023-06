Si alguno de los precandidatos a Presidente puede considerarse como un candidato seguro ese es Javier Milei ya que, si bien aún no se cumplieron los plazos para presentar las candidaturas, el diputado libertario no se animó a ir a una interna con otros libertarios como podrían haber sido Espert o Maslatón.

Pero Martín Tetaz cree que está a la altura de debatir con el candidato que ya lo ignoró en más de una oportunidad.

Si algo hay que destacar de Tetaz es que él si va a las sesiones del Congreso y es uno de los diputados macristas que más proyectos ha presentado en contraposición al libertario que no solo no va sino que parece no tener una sola idea de un proyecto de ley que tienda a mejorarle la vida a los argentinos.

Pero para que Milei lo escuche Tetaz es capaz de hacer la payasada de autopercibirse como candidato a Presidente, un cargo para el que no lo votaría ni la familia más cercana.