Javier Milei fue a La Nación+ para defender a José Luis Espert, luego de su renuncia como candidato a diputado en las próximas elecciones. Y cometió un grave sincericidio que podría traerle consecuencias en la Justicia (¿qué justicia?).

"Usted tiene al kirchnerismo tirando con todo. Recrudecido, recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa", dijo Milei ante Luis Majul, que intentó "salvarlo" al comentar "pero usted no se mete con la justicia".

El presidente se jactó de haber tomado la decisión de condenar Cristina Kirchner. Así, Milei desconoció públicamente la independencia de poderes del Estado, aspecto clave para la proscripción de CFK.