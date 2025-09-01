Teme por su hija y familia
Terrible denuncia de Marcela Pagano: ''Martín Menem nos pedía que fuéramos ñoquis''
La diputada, alejada de las filas de La Libertad Avanza, hizo una fuerte revelación contra el titular de la Cámara de Diputados. Y denunció en la Justicia intimidaciones. "Hago responsables a los Menem de lo que le pase a mí familia y a mí hija", aseguró Pagano en una entrevista en Gelatina.
Marcela Pagano, la periodista y diputada surgida de las filas de La Libertad Avanza que se alejó de las filas de Javier Milei -apuntó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Diego Spagnuolo que destapó el escándalo de corrupción en ANDIS- ahora denunció a Martín Menem.
"Martín Menem nos pedía que fuéramos ñoquis", dijo Pagano en entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina. Y contó: “El que me invitó a participar de La Libertad Avanza fue Javier Milei y tuve diferencias con la conducción de la Cámara de Diputados por esto”.
Amenazas y mensajes mafiosos
"Hago responsables a los Menem de lo que le pase a mí familia y a mí hija", dijo Pagano al revelar que “hice una denuncia en la Justicia porque me mandan mensajes intimidatorios”.