Marcela Pagano, la periodista y diputada surgida de las filas de La Libertad Avanza que se alejó de las filas de Javier Milei -apuntó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Diego Spagnuolo que destapó el escándalo de corrupción en ANDIS- ahora denunció a Martín Menem.

"Martín Menem nos pedía que fuéramos ñoquis", dijo Pagano en entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina. Y contó: “El que me invitó a participar de La Libertad Avanza fue Javier Milei y tuve diferencias con la conducción de la Cámara de Diputados por esto”.

Amenazas y mensajes mafiosos

"Hago responsables a los Menem de lo que le pase a mí familia y a mí hija", dijo Pagano al revelar que “hice una denuncia en la Justicia porque me mandan mensajes intimidatorios”.