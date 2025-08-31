La filtración de audios que evidencian un esquema de corrupción comandando por Karina Milei indigna a la sociedad. Menos a quiénes continúan su militancia a favor del partido del presidente.

Esta mujer se acercó a un puesto libertario y les espetó a estos jóvenes en la cara el ‘’robo'' descarado del gobierno en discapacidad.

“Ay chicos por fin los encuentro ¡Viva la libertad carajo! Les quiero decir algo: el 97 por ciento del país está con Javier Milei, el 3 por ciento se lo dejamos a Karina, para que le dejen sacar a los discapacitados".

Y remató: "Esa es la libertad que queremos”