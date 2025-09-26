Federico Rubli Kaiser, exfuncionario del Banco Central de México, mantuvo una charla con FutuRock donde sus declaraciones encendieron todas las alarmas tras la arrastrada del presidente argentino ante Donald Trump.

Como todos sabemos, recientemente el gobierno argentino fue a solicitarle un préstamo millonario al Tesoro de los Estados Unidos, quienes a cambio supuestamente solicitarían terminar acuerdos con China y aplicar ciertas reformas estructurales. Pero aquí nace la pregunta ¿Qué no sabemos?

Por eso este funcionario mexicano que fue testigo del préstamo otorgado por el país norteamericano a su nación durante 1995, reveló una información que debería poner en alarma a toda la Argentina.

"Estados Unidos nos pidió una garantía petrolera que no se hizo pública", expresó el hombre y aseguró que "básicamente lo que establecía era que en caso de que México no pudiera pagar el préstamo las autoridades americanas podían entrar directamente a las cuentas de la empresa petrolera".

"Era algo muy severo y se debió obtener la autorización del Congreso mexicano", expresó Kaiser, pero remarcó que a raíz del apuro que tenía el gobierno (tal como puede suceder con la coyuntura argentina actual) se informó lo menos posible al parlamento de ese país.