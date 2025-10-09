Terrible: el polémico pedido de la titular del FMI al pueblo argentino en una entrevista
Kristalina Gueorguieva mantuvo una entrevista con Reuters donde habló de la Argentina desde Washington, y dio varias definiciones al menos polémicas. Allí apoyó al gobierno, dijo que podría ser "el último programa del FMI con Argentina" y reconoció el ajuste brutal que Milei viene realizando sobre la gente.
Kristalina Gueorguieva habló desde Washington en una entrevista con la cadena internacional de noticias Reuters, y se refirió a la dramática situación económica del país, la cual claramente la beneficia.
En la entrevista, la titular del Fondo Monetario Internacional hablo de la Argentina y defendió al gobierno de Milei, y allí hizo una especie de pedido completamente desubicado a los argentinos.
"El paso más difícil es llevar a las personas contigo", expresó y aseguró que "el éxito va a depender de lograr que la gente acompañe". Georgieva expresó que hay que "hacer que la gente entienda que un déficit creciente y más gasto público no es bueno para ellos".
La titular del Fondo habló sobre partes del mundo donde hay recortes del 40% al 50% en pensiones y salarios, y no pude evitar nombrar a nuestro país, del que reconoció: "Argentina está haciendo un programa de ajuste muy dramático".