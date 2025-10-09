Kristalina Gueorguieva habló desde Washington en una entrevista con la cadena internacional de noticias Reuters, y se refirió a la dramática situación económica del país, la cual claramente la beneficia.

En la entrevista, la titular del Fondo Monetario Internacional hablo de la Argentina y defendió al gobierno de Milei, y allí hizo una especie de pedido completamente desubicado a los argentinos.

"El paso más difícil es llevar a las personas contigo", expresó y aseguró que "el éxito va a depender de lograr que la gente acompañe". Georgieva expresó que hay que "hacer que la gente entienda que un déficit creciente y más gasto público no es bueno para ellos".

La titular del Fondo habló sobre partes del mundo donde hay recortes del 40% al 50% en pensiones y salarios, y no pude evitar nombrar a nuestro país, del que reconoció: "Argentina está haciendo un programa de ajuste muy dramático".