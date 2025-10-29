"El peronismo es un error si discutimos candidaturas, tenemos una responsabilidad muy grande de discutir las cuestiones más de fondo", afirmó la senadora bonaerense Teresa García.

De esa forma, marcó una línea clara frente a las tensiones que atraviesan al peronismo y pidió recuperar el vínculo con la sociedad, a partir de la derrota electoral del último domingo.

García marcó cuáles son los ejes sobre los cuales debe ponerse de acuerdo el peronismo sobre "la reestructuración de la deuda". Además, sugirió discutir "la educación, la salud más la política tributaria".