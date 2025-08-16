Diego Lagomarsino, uno de los principales involucrados en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, participó como invitado en un stream y protagonizó un tenso momento.

Visiblemente molesto, Lagomarsino interrumpió la charla y cuestionó con dureza los comentarios que hizo uno de los participantes.

“Perdón, vos me dijiste asesino?”, lanzó el exasesor de Nisman. “Yo lo que voy a hacer es preservar este video y te voy a hacer un juicio. Me acabas de decir algo que ni siquiera la justicia dice”, agregó.

