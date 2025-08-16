Se picó la nota
Tenso momento en vivo: a Diego Lagomarsino le dijeron "asesino" y se pudrió todo
El perito informático que trabajaba para Alberto Nisman estuvo como invitado en un stream y protagonizó un incómodo momento que se hizo viral en las redes sociales.
Diego Lagomarsino, uno de los principales involucrados en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, participó como invitado en un stream y protagonizó un tenso momento.
Visiblemente molesto, Lagomarsino interrumpió la charla y cuestionó con dureza los comentarios que hizo uno de los participantes.
“Perdón, vos me dijiste asesino?”, lanzó el exasesor de Nisman. “Yo lo que voy a hacer es preservar este video y te voy a hacer un juicio. Me acabas de decir algo que ni siquiera la justicia dice”, agregó.