Miguel Ángel Pichetto se salió del libreto en vivo en TN cuando fue consultado sobre la carta política que publicó este lunes Cristina Fernández



"Ustedes me preguntaron qué opino del documento y...", dijo y cuando lo interrumpieron fue tajante: "No voy a entrar en su juego, sino, no me llamen".



El segmento completo

Miguel Ángel Pichetto, sobre la carta de Cristina Kirchner: “Es una evaluación bastante certera”