En vivo y en directo
Tenso momento en la cumbre del PRO: insultaron a Ritondo mientras hablaba con la prensa
El expresidente Mauricio Macri encabezó una reunión partidaria. A la salida el encuentro, y mientras conversaba ante las cámaras de televisión, el diputado Ritondo pasó un mal momento.
El expresidente Mauricio Macri, quien habló de su vínculo con Javier Milei, encabezó un encuentro con referentes del PRO para ordenar la estrategia del espacio y mostrar su rol de articulador dentro del partido.
Sin embargo, el foco no estuvo únicamente en la mesa de discusión interna, sino en lo que ocurrió a la salida, cuando el diputado Cristian Ritondo ofrecía declaraciones a los periodistas y una persona que pasaba por el lugar lo insultó en pleno vivo.
"Ladrón, chorro, garca", se escucha en los videos que se viralizaron en las redes. El episodio sorprendió a los presentes, y provocó un incómodo momento. Aunque Ritondo intentó continuar con sus declaraciones, el diputado se mostró visiblemente molesto.