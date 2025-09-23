El expresidente Mauricio Macri, quien habló de su vínculo con Javier Milei, encabezó un encuentro con referentes del PRO para ordenar la estrategia del espacio y mostrar su rol de articulador dentro del partido.

Sin embargo, el foco no estuvo únicamente en la mesa de discusión interna, sino en lo que ocurrió a la salida, cuando el diputado Cristian Ritondo ofrecía declaraciones a los periodistas y una persona que pasaba por el lugar lo insultó en pleno vivo.

"Ladrón, chorro, garca", se escucha en los videos que se viralizaron en las redes. El episodio sorprendió a los presentes, y provocó un incómodo momento. Aunque Ritondo intentó continuar con sus declaraciones, el diputado se mostró visiblemente molesto.