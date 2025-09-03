El municipio de Moreno, por el cierre de campaña de Libertad Avanza de cara a los comicios del próximo 7 de septiembre, se convirtió en un escenario de protestas por los vecinos que se juntaron para repudiar la presencia de Javier Milei.

Y si bien la intendenta de Moreno había expresado su preocupación por posibles incidentes, de todas maneras se efectuó una concentración en las inmediaciones del lugar.

“Decile que te de el 3% para la tintura, que te afecta el cerebro”, dijo la señora, en clara alusión a la denuncia por supuestas coimas que involucra a la hermana del presidente.