Cara a cara
Tenso cruce entre una vecina de Moreno y la notera de TN: «Decile que te dé el 3% para la tintura»
En la previa del acto libertario, se realizó una protesta para repudiar la presencia de Javier Milei en Moreno. Una mujer protagonizó un tenso momento con la cronista de TN.
El municipio de Moreno, por el cierre de campaña de Libertad Avanza de cara a los comicios del próximo 7 de septiembre, se convirtió en un escenario de protestas por los vecinos que se juntaron para repudiar la presencia de Javier Milei.
Y si bien la intendenta de Moreno había expresado su preocupación por posibles incidentes, de todas maneras se efectuó una concentración en las inmediaciones del lugar.
“Decile que te de el 3% para la tintura, que te afecta el cerebro”, dijo la señora, en clara alusión a la denuncia por supuestas coimas que involucra a la hermana del presidente.