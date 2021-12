En plena sesión por el presupuesto en el Congreso, Myriam Bregman se quejó de la violencia verbal de los liberales y libertarios, y dijo tener "intereses irreconciliables" con el diputado Espert.

Espert recogió el guante a su turno: "No me arrepiento de nada de lo que dije, lo pienso y lo ratifico... pero no se haga mucho problema diputada porque aún de las enormes disidencias que tenemos encontremos una, y es que los dos vamos a votar en contra del presupuesto que presentó el Frente de Todos".

Y las redes reaccionaron: