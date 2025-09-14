Este sábado por la noche, Mirtha Legrand recibió como invitado de su "mesaza" al jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno de Javier Milei.

"Escucho radio día y noche, y siempre repiten lo mismo: ‘no llego a fin de mes’, ‘a mitad de mes ya no me alcanza la plata’. La gente que no tiene para comer, para vivir, que los despiden... Esa gente va a votar en contra siempre del Gobierno", lanzó Legrand.

A lo que Guillermo Francos respondió: "En el tiempo que llevabamos en el Gobierno, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Si esto pasara ahora, imagínese lo que era antes".