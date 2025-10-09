La campaña electoral no está resultando fácil para el Presidente ya que en cada lugar que va recibe el repudio de la gente.

Esta vez, en Mendoza, no fue la excepción. El mandatario llegó a la provincia cuyana con una movilización de seguridad pocas veces vista, ante el fuerte rechazo de parte de distintos sectores sociales y sindicales que se manifestaron en contra de sus políticas económicas y del ajuste implementado por su Gobierno.

Grupos de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del predio donde estaba el Presidente con pancartas y cánticos en repudio a su presencia, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a reforzar los controles en todos los accesos.

Ya en horas de la tarde se multiplicaban los manifestantes, que coincidían con militantes que también se concentraron con la ilusión de ver de cerca al Presidente, pero el recorrido tuvo que ser rápidamente suspendido por las manifestaciones.