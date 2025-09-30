El video fue capturado por uno de los productores agropecuarios que se metieron en la municipalidad de la localidad bonaerense de 9 de julio, para reclamar por las obras que fueron suspendidas por el gobierno a la intendenta del PRO, María José Gentile, quien prefirió mandar a un subalterno.

Se trata de una de las localidades más afectadas por las lluvias que provocaron inundaciones y destrozos en los campos desde hace varios meses, pero la gente aún sigue sin respuesta.

La falta de obras impidió que pudiera llevar adelante su labor y que perdieran una cantidad increíble de producción. De hecho, actualmente, se estiman casi 1,5 millones de hectáreas afectadas solamente en el centro bonaerense y, al sumar la totalidad de la cuenca del río Salado, la cifra supera los 2 millones de hectáreas con graves dificultades.

Por eso decidieron ir directamente hacia la municipalidad donde increparon a un integrante del Poder Ejecutivo local identificado como Cristian Poggi, encargado de espacios verdes del municipio.

Pedro Marra, un productor de Carlos María Naón, una localidad perteneciente al partido de 9 de julio, encabezó el reclamo y le dijo de todo al hombre identificado con el PRO y LLA.

En ese marco, en las últimas horas, se conoció que la intendente de María José Gentile, perteneciente al PRO, aceptó recibir a los chacareros para una cumbre.