El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, señaló hoy que "no es una necesidad" aislar a la provincia de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma y remarcó que en el vínculo de la administración de Axel Kicillof con la de Horacio Rodríguez Larreta "prima la absoluta cordura", al tiempo que pidió "dejar de lado las discusiones de la política chiquita y trabajar en conjunto".

En declaraciones a radio La Red y a Crónica, el funcionario aseguró que "no es una necesidad" aislar a la provincia de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma y remarcó que se trabaja "permanentemente" con el gobierno porteño "tanto en cuestiones sanitarias como de transporte".



Bianco se sumó así a las declaraciones de la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, quien -más temprano- rechazó también la posibilidad de que se analice aislar la provincia de la ciudad de Buenos Aires.



En tanto, Bianco analizó que -por la cercanía de ambas jurisdicciones- "las medidas que se toman de un lado y del otro pueden afectar por lo que hay que hacer todo de manera coordinada y bajo consulta".



En ese sentido, dijo que se trabaja "para coordinar y consensuar políticas porque estamos en un problema muy difícil de sobrellevar para los argentinos".



Luego, el funcionario dijo que "aún no se llegó al pico de contagios de coronavirus, por lo que hay que ser muy cuidadosos en cuanto a las aperturas de actividades y a las salidas de esparcimiento".



"Hay que coordinar, dejar de lado las discusiones de la política chiquita y trabajar en conjunto. Cuando sea época de elecciones, cada uno evaluará la estrategia electoral", expresó Bianco.



Luego, manifestó que se están fortaleciendo los controles de tránsito "para que circule la menor cantidad de gente posible en zonas urbanas" y evitar la propagación del coronavirus.



Por otro lado, rechazó que haya subtesteos en barrios vulnerables bonaerenses, remarcó que en las dos últimas semanas "se hicieron operativos masivos en barrios de Lanús, Quilmes, San Vicente, San Martín y Merlo" y subrayó que esta semana se realizarán en otros distritos como La Matanza y Morón.



De acuerdo a Bianco, autoridades sanitarias bonaerenses ya visitaron 28.550 personas, y detectaron unos 32 casos sospechosos y 5 confirmados de Covid-19 por lo que estimó que "no es la misma situación que en los barrios populares de la Ciudad".



Aclaró, no obstante, que "nadie dice que no pueda suceder, nadie está inmune a esta pandemia y las condiciones de hábitat no son las mejores en el conurbano bonaerense y por eso tenemos los mayores cuidados posibles como limitar el tránsito interjurisdiccional".