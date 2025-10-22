"Hiciste tanto desastre para bajar la inflación que hay que reparar esos desastres y la inflación va a volver", aseguró Ernesto Tenenbaum, en un duro análisis sobre la política económica del gobierno de Javier Milei.

El periodista calificó al gobierno como "arrodillado ante Estados Unidos", criticando el rumbo adoptado en las relaciones internacionales.

En ese marco, Tenenbaum advirtió que si "el mal gobierno continúa, las cosas se van a poner peor".

"La idea de como funciona el tándem Milei-Caputo está bajo un cuestionamiento muy fuerte, de los mercados y de la evaluación que hace de ese gobierno", sostuvo.