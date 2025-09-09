Lucas Salim es el Ceo y Founder del Grupo Proaco de inversiones financieras, la desarrollista con más operaciones inmobiliarias de Argentina, y un activo militante libertario en las redes sociales.

Con la derrota del oficialismo en el distrito más grande del país, Salim decidió insultar a los bonaerenses por el voto que eligieron.

Entrevistado por Ernesto Tenembaum y Noe Barral Grigera no hizo más que hundirse cada vez más mientras pedía que no lo saquen de contexto.

La entrevista completa

El empresario cordobés accedió a hablar en Radio Con Vos y quedó de manifiesto su manera de pensar.