Lejos de hablar de política o de cómo resolver los problemas del país, el periodista Ernesto Tenembaum centró gran parte de la entrevista en pedir a Leandro Santoro que critique a Alberto Fernández por los supuestos ingresos de personas a la quinta Presidencial, que todavía no están esclarecidos.

"Hay una causa judicial que se está investigando. A mí no me parece bien que los políticos tengan ningún privilegio. Yo no tengo asesores, no tengo chofer, viajo en subte", le dijo Santoro al respecto.

Entrevistado en FM Con vos, aclaró: "Lo que tengo que hacer es esperar que esa causa avance. Si hubiese habido algún tipo de descuido por parte del privilegio, vos me preguntás y no estoy de acuerdo. Pero dejemos que avance la investigación"

Como parte de su repregunta, Tenembaum le recordó el episodio en que el candidato hizo un comentario sobre Patricia Bullrich. "Vos dijiste que es borracha", atacó el periodista. "Yo le pedí disculpas, en privado, en público y en el programa de Novaresio. Ella fue maternal, m e dijo que entendía todo y que hay que bajar el tono.

"Con lo de Fernando Iglesias, yo dije que se transforma en misógino no por decirlo, sino por ratificar lo dijo", explicó el precandidato a diputado por CABA.

Sobre la vacunación del flamante ministro Jorge Taiana, Santoro que "no es lo mismo todos los casos". "Estoy en contra de la cultura de la cancelación, estoy en contra de que una persona que cometa un error se la cancele y que nos pongamos en el púlpito de juzgar a todos".

Respecto al ascenso de los libertarios encarnados en la figura de Javier Milei, el asesor de Alberto lo definió como un "fenómeno global" en el que la ultra derecha contiene al sector que está en "malestar" por el avance de los derechos de las mujeres, las minorías y los sectores populares.

"En el fondo de todo, el cómo entendemos que se resuelven los problemas explica mucho cómo se empieza a dividir ahora el pensamiento político de los pibes"