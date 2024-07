Daniel Parissini es el nombre de la persona que se esconde tras el pseudónimo ‘Gordo Dan’ para decir casi cualquier cosa por redes sociales.

El Gordo Dan es un oscuro personaje que no tiene problemas en reírse de las desgracias ajenas y no sería importante si no estuviera tan cerca de Javier Milei.

Tan presente está en el Gobierno que hasta fue tema en la habitual conferencia del vocero Manuel Adorni, quien reconoció que lo conoce pero trató de despegarse del personaje.