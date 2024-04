En una tensa comunicación, el periodista Ernesto Tenembuam debatió con el economista Miguel Boggiano, quien defendió todas las políticas del Gobierno.

En uno de los momentos más tensos, el economista afirmó que el país estaba en “hiperinflación” cuando Javier Milei asumió.

"Recibiste el país en hiperinflación”, dijo Boggiano. “Eso no es así”, cruzó el periodista. Tras lo que el economista lo cruzó con ferocidad. “Si no comprendés esto, de qué vamos a hablar. No se puede disentir acerca de los datos"