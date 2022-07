Después de un fin de semana convulsionado, y luego del nombramiento de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, el periodista Ernesto Tenembaum afirmó este lunes que "hay un golpe de Estado en marcha" contra el gobierno de Alberto Fernández.

Lo dijo, llamativamente, luego de la conversación que hubo entre el presidente y su vice en un diálogo que permitió destrabar las negociaciones para definir a la persona elegida para suceder en el cargo a Martín Guzmán.

"Hay tan nivel de bronca y de odio de Cristina contra Alberto que lo que uno percibe o lo que yo percibo es que hay un golpe de Estado en marcha. Realmente creo que desde hace un tiempo largo un sector del Gobierno quiere que Alberto Fernández se vaya, que es un sector que encabeza Cristina Fernández de Kirchner", apuntó Tenembaum.

Y agregó: "¿Para asumir ella? No lo sé ¿Para que asuma [Sergio] Massa mientras tanto? Me parece que no ¿Para que asuma algún gobernador mediante Asamblea Legislativa? Quién sabe ¿Con alguna mirada de futuro? Tampoco lo sé".

Al realizar una editorial en su programa matutino en Radio Con Vos, continuó: "No sé si Cristina va a terminar cargándose al Presidente, no sé si va a poder hacer el golpe de Estado que está pergeñando hace mucho tiempo".