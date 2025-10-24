"Es un chanta" lo calificó Tenembaum a Javier Milei después de su acto en Rosario donde volvió a mostrar su costado más histriónico y más desquiciado.

El conductor de Radio Con Vos está en la vereda de enfrente a la del gobierno libertario y no lo oculta.

Pero sus críticas no son solo a las políticas que está llevando adelante sino también a la falta de respeto por las instituciones, su crueldad y sus contactos con el narco.

La editorial completa

Resaltando el supuesto comunismo anarco-chavista que denuncia Milei, Tenembaum criticó al presidente.