La decepción de Ernesto Tenembaum por los cambios repentinos en sus valores de exintegrantes de Juntos por el Cambio solo marca lo ciego que estaba cuando los defendía antes.

Como estaba enfrascado en la pelea contra el kirchnerismo, Tenembaum hizo la vista gorda sobre las conductas y pareceres de muchos cambiemitas solo porque estaba de su lado.

Ahora, en la vereda de enfrente de los libertarios le saltan a la vista, como el caso de Diego Santilli al que atendió sin miramientos.