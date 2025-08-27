Shila Vilker es una prestigiosa analista de opinión pública y directora de la encuestadora Trespuntozero que presentó un informe que le dio pie a Ernesto Tenembaum para hacer un llamado de atención.

El conductor de Radio Con Vos señaló como algo significativo, para tener en cuenta, que algo se ha modificado en el escenario político nacional y que las principales figuras del gobierno han caído en su imagen positiva.

Lo novedoso es que quienes capturan ese agotamiento temprano del oficialismo -acentuado tras los sonados casos de corrupción- son los dirigentes más encumbrados del peronismo, Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Si eso se convertirá en votos es algo que solo el tiempo lo dirá pero es claro que al gobierno le vienen tiempos difíciles.