Literalmente en un cumpleaños. Así parece estar el presidente argentino a pesar de la frágil situación política, económica y social que vive el país.

Milei se pasó toda la mañana de este lunes en el estadio Movistar Arena donde hará la presentación de su libro durante esta misma jornada con entrada libre y gratuita, y que contará con la presencia de varios funcionarios de gobierno.

Allí se lo pudo ver muy jocoso en el escenario grabando a todas las personas que trabajan en el lugar, como también presentando a los integrantes de su "banda libertaria" conformada por diferentes funcionarios de gobierno.

Incluso también se lo vio junto a Lilia Lemoine cantando una reversión bastante patética del tema ‘Tu Vicio’ de Charly García, para lo que además estuvieron ensayando durante todo el fin de semana según distintas fuentes y una publicación del propio Federico Sturzenegger.