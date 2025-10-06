Taiana se plantó y le contestó a Santilli con una dura acusación sobre el Garrahan
El presunto reemplazante de José Luis Espert en la lista del oficialismo, desafió a debatir a Jorge Taiana. El candidato de Fuerza Patria lo cruzó: "Apoyaste el veto a la ley de emergencia pediátrica".
"Lo convoco a Taiana a debatir, donde quiera, a la hora que quiera y como quiera", dijo Diego Santilli, el presunto reemplazante de José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Tras la renuncia de Espert por el narcoescándalo, el Santilli desafió a Jorge Taiana, de Fuerza Patria y recibió una dura respuesta por su apoyo a la motosierra de Javier Milei.
- La respuesta de Taiana:
"Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís donde quieras y cuando quieras.
¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional?
Ya que vos ya sos diputado nacional quizás puedas explicar en ese debate porqué apoyaste el veto a la ley de emergencia pediátrica".