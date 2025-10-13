En una entrevista con Roberto Navarro en El Destape, el candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, advirtió sobre las maniobras financieras y políticas detrás del apoyo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei.

"Lo que van a hacer es garantizar el carry trade y llevarse la plata", señaló Taiana sobre el respaldo económico de la administración estadounidense a Milei.

El candidato peronista sostuvo que el respaldo de Washington tiene un solo objetivo: "mantenerlo a este hombre para que no le vaya tan mal en las elecciones del 26 de octubre". Según Taiana, esa ayuda económica encubre un nuevo condicionamiento para la Argentina.

"Lo que tengo es una noticia para Bessent, señor: Milei va a perder las elecciones del 26 de octubre", afirmó, aludiendo al funcionario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Y concluyó desafiante: "Vaya preparando su ‘plan B’, porque lo que le ha dicho —que Milei va a ganar— es mentira".