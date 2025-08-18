Jorge Taiana el ahora candidato de Fuerza Patria, tiene una larga trayectoria en política, recorrido que provocó un fuerte movimiento en las redes a parir de un insólito comentario del comunicador oficialista Eduardo Feinmann.

A partir de esa destacada trayectoria, Taiana analizó el escenario actual que afronta el peronismo y lo comparó con los problemas que tuvo que enfrentar y resolver Néstor Kirchner al asumir como presidente en el año 2003.

Por un lado, el candidato a diputado remarcó que "es difícil hablar de una democracia plena" y pidió "recuperar la esperanza y el entusiasmo" de quienes "que votar no cambia nada".

El exministro de Defensa recordó este lunes en radio Futurock que el expresidente Néstor Kirchner "enfrentó ese problema con los desencantados de la política de lo 90 y con la eclosión del 2001" haciendo cosas desde el gobierno y convocando a los jóvenes a militar para cambiar la sociedad.