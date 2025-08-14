Gato Sylvestre fulminó a Federico Sturzenegger, por “las barbaridades” que dijo. El ministro de Resgulación deslizó que cuando le llevó al presidente el proyecto de la Ley de Bases “gemía, como si estuviera teniendo sexo”.

El periodista advirtió en su programa de Radio 10: "A ver si tomamos en serio las barbaridades que dicen". “Desmantelan un Estado”, acusó Sylvestre.

Además, criticó fuertísimo a Sturzenegger por la absurda respuesta que dio en TN cuando le endilgaron la responsabilidad del Estado en el terrible caso de Fentalino.

Y concluyó: “Es un momento doloroso y grave el que que estamos viviendo en Argentina. Nos jugamos mucho en estas elecciones legislativas, nos jugamos qué país queremos ser”.