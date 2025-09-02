El gobierno nacional recurrió a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei, con la intención de censurar a la prensa en medio de las denuncias de coimas.

Por este motivo, además de cuestionar al gobierno de Javier Miei, el periodista Gustavo Silvestre apuntó fuerte contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó la polémica cautelar que prohíbe difundir los audios sobre supuestas coimas en la obra pública.

“Nueve denuncias tiene el juez, que aceptó la censura previa, en el Consejo de la Magistratura, 5 de ellas son por acoso sexual. Gravisímas”, señaló Silvestre.