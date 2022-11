La mediática Cinthia Fernández no es una novata en el tema de elecciones primarias porque ya había sido precandidata a diputada nacional por Unite en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de 2021.

Con una campaña centrada en cuestiones relacionadas con los derechos de madres e hijos que no se cumplen llegó a bailar en portaligas frente al Congreso pero no consiguió los votos suficientes.

Sin embargo siempre sostuvo que fue víctima de fraude: “Yo saqué 90 mil votos, más lo que me chorearon. Iría por la provincia. Tengo ganas y miedo. Las ganas son porque me fue muy bien, pero todo el mundo me criticó y se me rio en la cara” le dijo a Fabián Doman.

El viernes va a decidir si acepta o no, aunque no dejó en claro si coincide en su pensamiento con Javier Milei: “Mi límite son los K. No les creo a los peronistas, discúlpenme”.