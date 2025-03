Para hablar hay que saber. Federico Sturzenegger se quiso hacer el rockero a través de las redes sociales, para defender la desregulación de los derechos de autor en la Argentina.

Este tema trajo una gran polémica, sobre todo en músicos y artistas, porque plantea la posibilidad de crear nuevas entidades para que tramiten el cobro por los derechos de los autores, incluso privados extranjeros.

Pero el ministro insistió con este tema en las redes y publicó un tuit con una foto de Charly García acerca de su tema emblemático, ‘ Los Dinosaurios’, para intentar denostar al tradicional régimen de las Sociedades de Gestión Colectiva.

Ahí Fede se quiso hacer el piola y el contemporáneo con sus seguidores, pero claramente quedó en offside. Y fue cuando intentó citar a Bersuit Vergarabat.

El político mencionó el tema de ‘Sr. Cobranza’, más precisamente el extracto donde afirma: “No me digan se mantienen con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranzan, venden”.

Pero lo que Sturzenegger no sabía es que ese tema no lo compuso la banda de Cordera por aquel entonces, sino Las Manos de Filippi: algo que es más que sabido incluso por lo que no saben mucho de rock nacional.

Por eso, la banda del Cabra salió a responder y lo fulminó.