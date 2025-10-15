Apuntó y pegó con precisión quirúrgica Mariano Recalde, recordando el paso de Federico Sturzenegger por la Alianza de De la Rúa -donde zafó de una causa por el Megacanje- , su rol en el gobierno de Mauricio Macri -que terminó en fracaso-, y su función actual, en una economía a la deriva.

El intento de debate lo armó Diego Sehinkman en TN, pero no encontró la respuesta adecuada en el hombre que dispuso Javier Milei para desregular el Estado.

Sturzenegger no solo no contestó las acusaciones que le imputó Recalde, sino que se quedó callado, con la mano sobre la boca y la mirada perdida.