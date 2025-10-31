Sturzenegger salió a negar la jornada de 12 horas que él mismo había incluido en el DNU 70/23

El ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, salió a desmentir por todos lados que el proyecto de reforma laboral incluya la extensión de la jornada.

A pesar de que lo que se está terminando de armar está basado en un proyecto de la diputada libertaria Romina Diez, que efectivamente incluye el tema de extender la jornada laboral, hay algo un poco mas grave.

Y es que fue el mismo Sturzenegger el que quiso desmentirlo y hasta aseguró que nunca lo escuchó ni lo vio en ningún lado. Pero como al parecer el ministro no se acuerda ni de lo que él mismo firmó, le mostraron el DNU 70/23 que habla justamente de eso y que fue redactado por un tal Federico Sturzenegger.