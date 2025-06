Federico Sturzenegger decidió anunciar el fin de la protección antidumping a una industria como la de los termos y lo hizo con una frase que pretendería ser graciosa pero termina siendo patética y perversa: “Una historia que te dejará más frío (o caliente) que el agua de un termo Lumilagro” comienza diciendo el tuit en el que en definitiva se anuncia que la empresa va a tener que cerrar ante el ingreso sin impuestos de termos de origen extranjero.

Pero como quería complicar la explicación para que parezca que la medida es buena cuando destruirá cientos de puestos de trabajo directos en indirectos, el ministro decidió escribir un larguísimo e ilegible texto en el que hasta se atrevió a hablar de “causas morales” cuando se estaba burlando de la empresa que hará quebrar.

Pero la gente no es idiota y los que se dejaron engañar una vez ya se están dando cuenta de que el Gobierno no solo no protege a los ciudadanos sino que tampoco lo hacen con los empresarios que generan puestos de trabajo.