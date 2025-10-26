En esta jornada electoral ocurrieron varios hechos que se viralizaron en las redes sociales, y Federico Sturzenegger protagonizó uno de ellos en la puerta de la escuela República de Bolivia, en Hornos 530, Barracas.

Tras emitir su voto en las elecciones legislativas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, vivió un episodio incómodo mientras hablaba con la prensa sobre su participación en los comicios.

En ese marco, un hombre lo increpó a gritos desde atrás de cámara. "¡Ladrón! ¡Ladrón! Tres veces fracasaron; tres veces hicieron mierda el país. ¡Ladrón!", exclamó la persona, generando incomodidad en el funcionario y un breve momento de tensión.