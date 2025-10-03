Parece que el gobierno está empecinado en ser meme. Por lo menos, eso es lo que se evidencia en un video que se dio a conocer desde la cámara de senadores y que genera muchas burlas.

El senador libertario que ha demostrado tener problemas con el alcohol (desde que fue escrachado en diferentes oportunidades en estado de ebriedad y violencia) tomó una drástica decisión en el recinto que lo vuelve a poner en el centro del bullying.

Recientemente, el legislador había sido burlado por no haber podido leer correctamente un número de billones y por eso toda la Cámara se le rio en la cara.

Ahora, para evitar sufrir otra oleada de críticas masivas, el senador se preparó un cartel gigante con el número que debía decir correctamente.

Atauche no se dio cuenta de que estaba siendo filmado por una persona que viralizó el video y se está comiendo un bullying peor que antes.