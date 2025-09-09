El acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO sufre una severa crisis luego de derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, hecho que provocó el malestar de los militantes de ambos espacios.

Uno de ellos, Pablo Cabaleiro, el mediático conocido como El Mago sin Dientes, apareció de manera sorpresiva en Casa Rosada en su condición de miltante macrista.

Con frac y galera, dijo ante los móviles de televisión que fue para pedir una reunión con el presidente Javier Milei. "Quiero que me escuche, quiero hablar", lanzó, como pidiendo que lo sumen a una mesa de diálogo que armó el gobierno tras la durísima derrota en de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

"Este fin de semana no veía la boleta que me identifica, ese color amarillo del PRO. ¿Dónde está el PRO?", expresó ante las cámaras de C5N. La reacción de Jorge Rial, tomándose la cabeza, se hizo viral en las redes.