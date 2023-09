El acto negacionista de la candidata a Vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, dejó una serie de interrogantes respecto de cómo hará el pueblo para evitar la avanzada negacionista de la ultra derecha, que busca revitalizar a los sectores que llevaron a cabo el genocidio de Estado.

En ese contexto, el legislador y excandidato presidencial del FIT, Gabriel Solano, explicó por qué, para la izquierda no debía prohibirse el acto que la ultra derecha realizó en la Legislatura porteña, pero sí repudiarlo en las calles.

“Nos inclinamos por no pedir a la Legislatura que no prohíba el acto. No queremos atribuirle al Presidente de la Legislatura el poder de qué sí se puede hacer y qué no. Porque mañana nos pueden aplicar esa lógica a nosotros. Por eso nos pareció bien enfrentar con actos en las calles. Porque como dice el viejo refrán revolucionario, a lo facho se lo combate”, dijo Solano.