Durante la emisión de este sábado, Mirtha Legrand realizó una serie de comentarios al respecto del triple crimen de Florencio Varela en medio de la conmoción por el caso.

La conductora se mostró afectada por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Las periodistas Liliana Caruso y Natasha Niebieskikwiat, junto a la modelo Sofía Zámolo, sumaron sus opiniones.

En un momento, se criticó el desguace del Estado por el ajuste del Gobierno de Javier Milei. "Donde el Estado no está, el narco entra", explicó Liliana Caruso.

"Cuánta plata queda en el lugar equivocado", dijo Zámolo, con la intención de justificar la motosierra de Milei. Ese comentario, provocó la reacción de Niebieskikwiat: "Esa no es la solución".