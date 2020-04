"Somos los malos de la película como lo hemos sido siempre. Somos proveedores del Estado hace muchos años", arrancó Toscano. Quien aseguró que todo arrancó por una equivocación, porque "el paquete se vendió a la mitad de los 85 pesos que dicen".

La polémica se dio tras una compra de alimentos que realizó el Ministerio de Desarrollo, con precios por arriba de los habituales. En menos de 24horas el gobierno desplazó a quince funcionarios para aclarar qué fue lo sucedido y se canceló la venta.

En diálogo con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos, el empresario se defendió: "Dicen que nos llenamos de plata, que cobramos millones, en realidad ni siquiera entregamos toda la mercadería. Anularon la de aceite y azúcar. Ojalá hubieran anulado todo, nos sacarían un problema a nosotros. Solo llegamos a entregar una parte de azúcar muy chica".

"Lo escuché al Presidente (Alberto Fernández) que dijo que las empresas se le habían plantado, eso no es así, bajo ningún punto de vista. Hicimos una cotización, nos pidieron mejoras, las hicimos hasta donde pudimos, la enviamos vía mail y el ministerio tomó la decisión de comprar. Esto se puede mostrar todo", señaló empresario.

Sobre el por qué el Ministerio le compra a empresas intermediarias como la suya y no a empresas directas justificó: "El Estado no puede comprar a cualquiera, le tiene que comprar a los proveedores. Mancharon el nombre de nuestra empresa, de nuestras personas particulares. El Estado es mal pagador, paga a 120 días, a 180 días, hasta hemos cobrado en bonos...Hay un costo de financiación que se tiene que calcular porque si no, trabajaríamos a perdida", añadió.