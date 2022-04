Todo se trató de una confesión por error. El hombre no sabía que estaba quedando grabado lo que decía. "Vamos todos presos", admitió Ernesto Franco, ministro de Hacienda de La Pampa.

El funcionario admitió, cuando creía que el zoom no estaba grabando, que llevó a cabo una operación en la que falseó un contrato para no pagar el impuesto a las Ganancias.

Fue en plena sesión de Diputados de esa provincia. Pidió que se deje de grabar la reunión en la se iban a tratar temas relacionados al manejo de fondos que debían ingresar por parte de la empresa estatal PAMPetrol, informó el sitio M1.

"¿Querés quitar la grabación? Ah, si se puede suspender la grabación", le responde una voz al ministro. "Estamos por Zoom, ¿podemos parar la grabación? ¿Paramos un segundo?", insiste. Luego, otra persona bromea: "Se convierte en una reunión secreta".

La grabación dejó a la vista que se inventó un contrato de alquiler a esa empresa de energía hidrocarburífera para bajar el impuesto a las Ganancias.

"Esta es toda la verdad: me pagaba el IVA. Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones en tres cuotas. Entonces, qué se hizo en pagar el IVA y un 18% o 20% más para disimular. El resto, lo capitalizábamos. Esa es la verdad: la creamos para no pagar impuesto a las ganancias y no lo entendían. Esa es la verdad: no lo entendían. Y tenían la plata", reveló el funcionario-

"Entonces, cuando lo exigimos y lo entendieron, pagan tres cuotas y después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña. Entonces, Hugo Pérez debió haber reaccionado y haber dicho: ‘Che, páguenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Esto es la verdad, a esto voy yo. Y lo tenemos re claro al tema", reveló Franco.

Luego trató de corregirse pero ya era tarde. "Evidentemente, le digo a todos, cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las Ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema: me pagaba el IVA. De ahí vamos todos presos, muchachos. Esa es toda la verdad", justificó Franco-