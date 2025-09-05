Esteban Trebucq nuevamente le dio de comer a las redes sociales, con polémicos dichos durante su pase con Luis Majul.

El conductor habló de los “sueños húmedos de los kirchneristas”, aunque se olvidó de dar un dato, un argumento o una información real.

En esta vendida de humo total, el periodista calvo se refirió a la “cercanía de número para correr al Presidente” a través de su supuesto juicio político.

Según Trebucq esto sería un intento de desestabilizar el dólar y los mercados, aunque al parecer ese trabajo Milei lo está llevando a la perfección.

Majul tendió un manto de piedad y en lugar de contradecirlo o explicarle que lo que estaba diciendo era una pavada, se limitó a asentir, como para no quedar pegado.