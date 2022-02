El presidente de la Cámara de Diputados y exjefe de gabinete del kirchnerismo, Sergio Massa, declaró como testigo en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández por irregularidades en el manejo de la obra pública durante su gobierno y dijo que nunca recibió instrucciones de ella para favorecer al empresario Lázaro Báez.

Agregó incluso que, de haberlas recibido, lo hubiera “denunciado”.

El testimonio de Massa, quien aclaró que no conoce a Báez, había sido pedido por la defensa de Cristina Kirchner y se realiza por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom.

Al comienzo de su exposición, se le preguntó a Massa si había recibido alguna vez recibió una orden, por parte de Cristina Kirchner, para que se desarrollen obras viales en alguna provincia en particular, favoreciendo a la misma. “No, no recibí ninguna orden. No sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso", contestó.

De esta forma, se sumó a la ronda de exjefes de gabinete que declararon en este juicio; el anterior, la semana pasada, había sido el presidente Alberto Fernández, que decidió ir en persona a los tribunales de Retiro.