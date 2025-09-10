Cada vez quedan menos periodistas afines al gobierno de Javier Milei. Y Nacho Ortelli parece que querer hundirse con el barco por lo que decidió hacer explícito su abandono al proyecto.

Si bien todavía queda algun Majul o Trebucq, lo cierto es que personajes como Feinmann, Rossi y hasta Wiñazki empezaron a expresarse en contra de las medidas y actitudes del gobierno y ahora consiguieron que Ignacio Ortelli siga sus pasos.

El periodista enumeró una serie de cosas que Milei criticaba del kirchnerismo pero que replicó casi exactamente, con la diferencia que mientras tanto el pueblo tiene hambre y por detrás hay un grave escándalo de corrupción.