El escándalo de corrupción que salpica al gobierno sigue sumando denuncias y acusaciones, como por ejemplo la de este concejal electo de La Libertad Avanza.

Daniel Del Curto, funcionario de la localidad de Berisso, sumó denuncias a las acusaciones ya presentadas contra las altas esferas del gobierno nacional.

El concejal aseguró que el senador Curestis le dijo que tenía que pedir el 10% de coimas del fondo para barrios populares de Berisso.

En declaraciones radiales con FutuRock, el concejal sentenció: “Todo lo que vos tocás en La Libertad Avanza sale pus. Todo lo que vos tocás es corrupción”.