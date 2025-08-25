"Lo que tocás en LLA sale pus"
Siguen las acusaciones: otro concejal electo de La Libertad Avanza denunció más casos de corrupción en el gobierno
Se trata de Daniel Del Curto, hombre electo como concejal de LLA en Berisso, quien aseguró que un senador libertario le dijo que «tenía que pedir el 10% de coimas del fondo para barrios populares» de su localidad. Además, definió todo el escándalo que se viene destapando con una frase tremenda.
El escándalo de corrupción que salpica al gobierno sigue sumando denuncias y acusaciones, como por ejemplo la de este concejal electo de La Libertad Avanza.
Daniel Del Curto, funcionario de la localidad de Berisso, sumó denuncias a las acusaciones ya presentadas contra las altas esferas del gobierno nacional.
El concejal aseguró que el senador Curestis le dijo que tenía que pedir el 10% de coimas del fondo para barrios populares de Berisso.
En declaraciones radiales con FutuRock, el concejal sentenció: “Todo lo que vos tocás en La Libertad Avanza sale pus. Todo lo que vos tocás es corrupción”.