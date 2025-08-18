“Colgados de las listas de La Libertad Avanza”, así rebautizó, de forma irónica, el periodista Reynaldo Sietecase al PRO de Mauricio Macri por “las migajas que recibió” en el acuerdo electoral con el gobierno nacional.

“El PRO recibió migajas”, afirmó Sietecase, al considerar que Mauricio Macri aparece como “perdedor” en el reparto de lugares. Según explicó, los dirigentes “colgados de las listas” quedaron relegados frente a la incorporación de “actrices y vedettes”.

Además, evaluó el resultado del acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza y concluyó que la gran ganadora de la negociación fue Karina Milei, la hermana del presidente.