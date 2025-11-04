La relación entre Fred Machado y La Libertad Avanza es digna de estudio porque a pesar de tener todo en contra -y haber obligado a José Luis Espert a bajar su candidatura- nuevamente aparece detrás de un candidato libertario.

Mauro Federico contó en Carnaval quién sería el reemplazante elegido en caso de que Lorena Villaverde, quien enfrenta una causa por narcotráfico en los Estados Unidos, no pueda asumir.

El elegido es Enzo Fullone, quien es hijastro de Fred Machado, -ya que este estuvo en pareja con la madre de Fullone-, a quien le financió una granja de cripto monedas.