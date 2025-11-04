Todo en el mismo círculo
Si Lorena Villaverde no puede asumir por la causa narco su reemplazante sería Enzo Fullone, que fue financiado por Fred Machado
La senadora de Río Negro está complicada para asumir la banca por la investigación que tiene que enfrentar en los Estados Unidos, pero su reemplazante no parece tener un recorrido mejor.
La relación entre Fred Machado y La Libertad Avanza es digna de estudio porque a pesar de tener todo en contra -y haber obligado a José Luis Espert a bajar su candidatura- nuevamente aparece detrás de un candidato libertario.
Mauro Federico contó en Carnaval quién sería el reemplazante elegido en caso de que Lorena Villaverde, quien enfrenta una causa por narcotráfico en los Estados Unidos, no pueda asumir.
El elegido es Enzo Fullone, quien es hijastro de Fred Machado, -ya que este estuvo en pareja con la madre de Fullone-, a quien le financió una granja de cripto monedas.