El chamuyo avanza
Show de memes y reacciones por la sanata filosófica de Adorni mientras se hunde la imagen de Milei
En lugar de informar medidas o responder sobre la delicada crisis que atraviesa el oficialismo, el vocero presidencial compartió una frase para hablar de "la verdad" y "la mentira". Las redes sociales le contestan con diferentes mensajes.
"Algunos tienen delante de sus ojos la verdad, pero aún así se dejan enceguecer por la mentira", escribió Manuel Adorni en sus redes, con tono reflexivo.
El mensaje sorprendió a los usuarios por el contexto en que fue publicado, ya que el Gobierno de Javier Milei enfrenta una fuerte crisis.
Y mientras se aguardan explicacione por los escándalos de corrupción o medidas para aliviar la compleja situación económica, el vocero se entretiene con máximas abstractas antes que en brindar información oficial.
Por este motivo, las redes le contestan con posteos picantes y divertidos memes: