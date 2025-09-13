"Algunos tienen delante de sus ojos la verdad, pero aún así se dejan enceguecer por la mentira", escribió Manuel Adorni en sus redes, con tono reflexivo.

El mensaje sorprendió a los usuarios por el contexto en que fue publicado, ya que el Gobierno de Javier Milei enfrenta una fuerte crisis.

Y mientras se aguardan explicacione por los escándalos de corrupción o medidas para aliviar la compleja situación económica, el vocero se entretiene con máximas abstractas antes que en brindar información oficial.

Por este motivo, las redes le contestan con posteos picantes y divertidos memes: